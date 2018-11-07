Немецкий политик изгнана из партии АдГ за фото с изображением Гитлера

Берлин, , 07:37 — REGNUM Фотография десятилетней давности привела к изгнанию немецкого политика Джессики Бисманн из фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает телеканал N-TV 7 ноября.

Недавно всплыли старые фото Бисманн, на которых она позирует на кухне с бутылками вина на заднем плане. На этикетках бутылок изображен фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер. Коллеги Бисманн по партии пришли к выводу, что подобные фото порочат их организацию и приняли решение исключить ее из фракции АдГ в берлинском парламенте. Сама Джессика Бисманн пояснила, что в момент съемки не заметила стоящие сзади бутылки.

Вино с изображением Гитлера и нацистскими лозунгами производится и свободно продается в Италии, а оттуда попадает в Германию. Однако на территории Германии торговля подобными товарами запрещена, как и любое другое распространение нацистской символики.

В последнее время АдГ старается избавиться от проблемных членов, демонстрирующих симпатию к национал-социализму. Партия предлагает добровольно покинуть ее ряды тем, кто выступает против либерально-демократического порядка.