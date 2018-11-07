В Монте-Карло обыскали апартаменты миллиардера Рыболовлева — СМИ

Монте-Карло, Монако, , 07:15 — REGNUM После задержания в Монако российского миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева в его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По сведениям источника издания в прокуратуре княжества, предприниматель задержан в рамках расследования дела о коррупции и «торговле влиянием». В настоящее время сам Рыболовлев и другие задержанные находятся под стражей.

Отмечается, что расследование затрагивает и бывшего министра юстиции княжества Филиппе Нармино.

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Напомним, в 90-е годы XX века миллиардер стал владельцем крупнейшиего в мире производителя калийных удобрений — российского «Уралкалия». С 2010 года Рыболовлев является одним из контролирующих акционеров Банка Кипра, а еще два года спустя он купил ФК «Монако». По сведениям Forbes, предприниматель входит в топ-20 богатейших граждан РФ.

Добавим, находится бывшая жена Рыболовлева Елена по версии Forbes находится на втором месте в рейтинге богатейших женщин России. Ее капитал составляет $600 млн.

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