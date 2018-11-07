От жителей Якутии ждут рекомендаций по программе развития Дальнего Востока

Якутск, , 06:46 — REGNUM В Якутии будет организовано множество мероприятий, цель которых — помочь жителям региона выразить своё мнение о программе развития Дальнего Востока. В связи с этим в регионе будут проводиться круглые столы и открываться дискуссионные площадки, в том числе и во время выезда в муниципальные образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Сбор предложений по программе развития ДФО от якутян стартовал 6 ноября в республиканской общественной палате.

«Руководитель нашего региона Айсен Николаев обратился ко всем гражданам республики и, в частности, к лидерам общественности принять самое активное участие в проекте по сбору предложений в программу развития Дальнего Востока», — подчеркнула зампредседателя региональной ОП Наталья Харченко.

При этом она подчеркнула, что от людей нужны не просто заоблачные планы, а реальные экономически обоснованные идеи. Свои обращения и предложения якутянам предлагают направлять через ресурс на личном сайте главы республики Айсена Николаева, отправлять на страницу Общественной палаты Instagram или приносить в общественную приёмную в Якутске. В районах мнения людей будут собирать председатели районных общественных советов. Итоги сбора предложений от жителей республики будут подведены с 23 по 25 ноября.

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«Все предложения и идеи якутян будут тщательно рассмотрены. Лучшие из них в качестве предложений республики будут направлены разработчикам программы развития Дальнего Востока», — заверили в правительстве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035-го. Позже полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил сделать эту программу народной и привлечь к её формированию жителей ДФО.