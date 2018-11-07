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Прогноз: Республиканцы сохранят большинство в сенате

Политика

Необходимые для большинства места у них уже в кармане

Прогноз: Республиканцы сохранят большинство в сенате
Республиканцы и демократы

Москва, 7 ноября 2018, 06:50 — REGNUM  Республиканская партия США сохранит за собой большинство в сенате по итогам промежуточных выборов в конгресс, считает аналитик ИА REGNUM Иван Кузнецов.

По словам Кузнецова, на основании промежуточных результатов после подсчета более половины голосов в нескольких штатах, республиканцы сохраняют необходимые им места для большинства в сенате.

«Если тенденция сохранится — можно утверждать, что сенат будет республиканским. У них переизбираются девять человек. Партия может допустить потерю одного места с сохранением де-факто большинства — ситуация 50×50, когда вице-президент вносит решающий голос. Уже сейчас эти восемь голосов у них практически в кармане», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам предварительного подсчета более половины голосов, в сенат от республиканской партии проходят Майк Браун в Индиане, Марша Блэкберн в Теннесси, Кевин Ститт в Оклахоме. Также республиканские кандидаты лидируют в Северной Дакоре, Вайоминге, Небраске, Юте и Миссиссипи.

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Выборы в США
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