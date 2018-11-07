Кандидат в губернаторы от республиканцев лидирует в Южной Каролине

Вашингтон, , 05:54 — REGNUM По результатам подсчета более половины голосов избирателей в американском штате Южная Каролина лидирует республиканский кандидат в губернаторы Генри Макмастер, сообщает CNN.

После подсчета 57% голосов Макмастер, пришедший на пост губернатора штата после ухода Никки Хейли на должность постпреда США в ООН, набирает 55% голосов избирателей и опережает кандидата от Демпартии Джеймса Смита на 10%. Выборы в сенат в этом штате в настоящее время не проводятся.

Но на выборах в палату представителей конгресса США в настоящее время также лидируют кандидаты Республиканской партии. Из претендентов на семь мест в палате представителей от Южной Каролины в выборной гонке по шести позициям уверенно лидируют кандидаты от республиканцев. Однако в одном из районов штата демократический кандидат Джим Клиберн набрал 66,7% после подсчета 39,21% голосов.

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