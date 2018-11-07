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Республиканцы лидируют с большим отрывом в Теннесси

Политика

Подсчитано более половины голосов

Вашингтон, 7 ноября 2018, 05:27 — REGNUM  После подсчета более половины голосов избирателей в американском штате Теннесси с крупным преимуществом лидирует кандидат в сенат от Республиканской партии США, сообщает CNN.

Согласно данным, кандидат от республиканцев Марша Блэкберн лидирует с 62,5% голосов, в то время как кандидат от Демпартии набрал лишь 39,7%. В случае победы Блэкберн станет первой в истории США женщиной-сенатором от штата Теннесси.

Также уверенно лидирует и республиканский кандидат в губернаторы Билл Ли. На текущий момент у него 64% голосов. У кандидата от демократов — 34,8%.

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