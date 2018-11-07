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В Индиане с уверенным отрывом лидирует республиканец

Политика

Кандидат от демократов, судя по всему, не сможет наверстать отрыв

Вашингтон, 7 ноября 2018, 04:56 — REGNUM  По результатам подсчета более половины голосов избирателей в штате Индиана на выборах в сенат уверенно лидирует кандидат Республиканкой партии США Майк Браун, сообщает CNN.

В настоящее время подсчитано около 55% голосов и Браун лидирует с 54,9% против 41% от кандидата Демпартии Джо Доннелли. Ранее Доннели занимал место в сенате от Демократической партии США, однако, судя по промежуточным результатам, в этот раз победа достанется его сопернику.

В Род Айленде уже посчитана большая часть голосов и демократический кандидат Шелдон Уайтхаус набирает 61,1% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые итоги: Демократы получили два места в сенате

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Выборы в США
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