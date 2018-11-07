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Власти Греции лишили священников статуса госслужащих

Политика

Православная церковь и правительство пришли к соглашению

Афины , 7 ноября 2018, 04:32 — REGNUM  Договоренность о том, чтобы перестать выплачивать из госбюджета зарплату десяти тысячам служителей церкви достигнута между предстоятелем Греческой православной церкви Иеронимом и премьер-министром этой страны Алексисом Ципрасом, сообщает Reuters.

Речь идет о выплатах священникам и персоналу церквей. Согласно договоренности, теперь они не будут считаться госслужащими.

Средства на оплату труда этой категории будут выплачиваться из специального церковного фонда, в который государство будет направлять субсидии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономика Греции находится в глубоком кризисе. В начале августа страна получила от ЕС последний транш на сумму €15 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Греция получила последний транш финпомощи от Еврогруппы

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Православие
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