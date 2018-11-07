В Вирджинии и Флориде посчитано более половины голосов

Вашингтон, , 04:29 — REGNUM По результатам подсчета 69,7% голосов избирателей в штате Вирджиния, на выборах в сенат лидирует кандидат Демократической партии США Тим Кейн, сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, он опережает своего соперника от республиканцев почти на 7%. В настоящее время у Кейна 52,5% голосов, а у республиканца Кори Стюарта — 45,7%.

Во Флориде по результатам подсчета 59,48% голосов избирателей, вырвался вперед кандидат от республиканцев Рик Скотт, однако разрыв между кандидатами от Демпартии и Республиканской составляет менее процента — всего 0,2%.

В штате Индиана посчитано пока около 34,25% голосов, там уверенно лидирует республиканец Майк Браун. В Вермонте посчитаны лишь 14,91% голосов избирателей, там лидирует кандидат от независимой партии Берни Сандерс.

Напомним, 6 ноября 2018 года в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы в конгресс, а также ряд штатов выбирает губернаторов. Основная интрига выборов — удастся ли демократам занять большинство в палате представителей конгресса и таким образом создать противовес республиканцам. В настоящее время свою работу завершили избирательные участки 11 штатов.

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