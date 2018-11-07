Первые итоги: Демократы получили два места в сенате

Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Демократическая партия США получила два места в сенате по предварительному подсчету голосов, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно инфографике агентства, на текущий момент времени двое представителей Демпартии прошли в сенат. По количеству людей, прошедших в Палату представителей, пока лидируют республиканцы — 14 кандидатов против 10 от Демпартии.

Reuters предоставляет иные данные: согласно их инфографике, текущие результаты свидетельствуют о паритете партий на выборах в Палату представителей — у обеих партий прошло по 20 кандидатов.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США проходят промежуточные выборы в конгресс, а также выборы губернаторов в нескольких штатов. Основная интрига выборов заключается в том, смогут ли представители Республиканской партии взять большинство в Палате представителей.

Также напомним, что в настоящее время уже завершили свою работу избирательные участки в 11 штатах.

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