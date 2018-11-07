Война, развязанная Киевом: из рядов ВСУ уже дезертировали десятки тысяч

Киев, , 03:28 — REGNUM Более 33 тысяч человек покинули ряды ВСУ с момента начала войны Украины с Донбассом, сообщается в докладе главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, со ссылкой на источники пишет 7 ноября газета «Известия».

По данным источников, ознакомившихся с докладом Матиоса, из ВСУ уже сбежали 33 798 человек. При этом, как правило, дезертиры вооружены: в розыске сейчас числится 15 тысяч единиц оружия.

«Ловят при этом очень мало, с начала этого года по сентябрь было задержано лишь 1587 беглецов», — уточнил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Минобороны ДНР отмечали, что украинское командование скрывает реальные потери на войне с Донбассом под «дезертирством».

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