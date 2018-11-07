Закрылись первые избирательные участки на выборах в США

Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Первые избирательные участки завершили свою работу в штатах Индиана и Кентукки, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в настоящее время закрылась лишь часть избирательных участков в этих штатах, остальные закроются в течение часа. Также за это время завершат свою работу избирательные участки еще в шести штатах. Как отмечает агентство, подсчет голосов займет еще несколько часов.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США проходят промежуточные выборы в конгресс, а также выборы губернаторов некоторых штатов. Как отмечает ряд американских СМИ, эти выборы решат, получат ли сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа большинство в парламенте или же нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в процессе выборов ряд штатов столкнулся с задержками: избирателям приходится стоять в очередях, чтобы проголосовать. Как заявили представители власти, это, вероятней всего, связано с поломками аппаратов для голосования, которые уже давно эксплуатируются.

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