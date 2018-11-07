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Эксперт высмеял вице-спикера Рады за призывы к ЕС

Политика

«Никто к этому бреду прислушиваться не будет»

Москва, 7 ноября 2018, 02:59 — REGNUM  Призыв Ирины Геращенко, вице-спикера Верховной рады, к Европейскому союзу ввести санкции против России за «организацию выборов» в ДНР и ЛНР смехотворен, заявил профессор МГУ Андрей Манойло в интервью Russia Today.

Комментируя заявление Геращенко о «псевдовыборах на территории Украины не по украинским законам», которые нельзя стерпеть, поэтому необходимо наказать Москву, Манойло сказал:

«Никто к этому бреду прислушиваться не будет. «Европейские партнеры Киева» — само по себе смешное определение. Очень многие государства и не знают об этом партнерстве».

Эксперт отметил, что в Европейском союзе «давно не обращают внимания» на подобную «болтовню» из Киева. Удивительно, подчеркнул он, что Киев требует «только санкций», а не более резких действий.

Напомним, 6 ноября Геращенко заявила, что выборы в Донбассе организовала Россия и что «европейские партнеры» должны ужесточить антироссийские санкции.

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