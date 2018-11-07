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На некоторых избирательных участках в США замечены задержки

Политика

В первую очередь из-за поломок аппаратов для голосования

Вашингтон, 7 ноября 2018, 03:00 — REGNUM  Американские избиратели столкнулись с задержками на избирательных участках в двенадцати штатах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на наблюдателей и официальных лиц.

Сообщается, что ряд штатов, например Джорджия и Филадельфия, столкнулись с поломкой автоматов для голосования, в результате чего избирателям пришлось вручить временные бумажные бюллетени. По данным властей, поломки автоматов для голосования случились не из-за хакерских атак, а просто из-за их долгого срока эксплуатации. Подчеркивается, что в штатах, в которых заменили аппараты после сбоев на выборах 2014 года, таких проблем не наблюдается.

Отмечается, что штаты, столкнувшиеся с поломкой автоматов для голосования или другими проблемами, вызвавшими задержки, попросили продлить время работы избирательных участков.

Напомним, 6 ноября 2018 года в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы в конгресс. Американские избиратели полностью переизберут состав нижней палаты парламента, частично — верхней. Также в некоторых штатах проходят выборы губернаторов.

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