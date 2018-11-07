Спецслужбы США заявили о «ограниченной дезинформации» в соцсетях

Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Правительство США получило донесения от министерства внутренней безопасности о якобы «ограниченной дезинформации» в социальных сетях, направленной на американских избирателей во время проведения промежуточных выборов в конгресс, сообщает агентство Reuters.

Собеседник агентства отказался раскрывать содержание этих публикаций в социальных сетях, однако заявил, что администрации соцсетей уже удалили этот контент. Он подчеркнул, что особого значения администрация не придает этим публикациям, так как подобная «дезинформация» наблюдается обычно на каждых выборах.

Также сообщается, что вероятно эти «дезинформационные» вбросы в соцсети велись якобы со стороны России и Ирана. Однако представители Facebook и Twitter не сообщили никаких подробностей, они лишь подчеркнули, что удаляют записи с «дезинформацией» и плотно сотрудничают с администрацией. Они добавили, что компаниям необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, связаны ли учетные записи, распространяющие «дезинформацию», с Россией.

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