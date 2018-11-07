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Террорист, устроивший взрыв на Манхэттене в 2017 году, признан виновным

Политика

Названы основные пункты обвинения в отношении Акайеда Уллы

Нью-Йорк, США, 7 ноября 2018, 02:33 — REGNUM  Виновным признан исполнитель теракта 11 декабря 2017 года в центре Манхэттена (Нью-Йорк, США) Акайед Улла, сообщает Associated Press.

Судебное разбирательство проходило 6 ноября. Улла признан виновным по всем обвинениям, в том числе в организации взрыва в общественном месте, применении оружия массового поражения, финансировании зарубежной террористической организации.

Защитник Уллы заявил, что неудавшийся смертник на самом деле хотел покончить с собой по причинам психологического характера, поскольку не чувствовал себя частью общества. Но суд это не убедило, поскольку Улла использовал для самоликвидации взрывчатку.

Напомним, взрыв, в результате которого пострадали три человека (помимо «смертника»), произошел рядом со станцией метро и автобусным терминалом на площади Таймс-сквер 11 декабря минувшего года. Террорист привел в действие взрывное устройство в подземном переходе, причем сам не погиб, а получил ранения.

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