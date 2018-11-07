США — плохой пример для России?

Москва, , 02:23 — REGNUM Американская демократия теряет блестящую окраску после грязной и жёсткой избирательной кампании, заявил 6 ноября депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

«Нам не надо брать пример с США в организации такой избирательной кампании. Это одна из самых жёстких, грязных и поляризующих кампаний, в которой не обсуждаются проблемы, а в которой каждая сторона просто обвиняет другую во всех смертных грехах. Американская демократия теряет свою блестящую окраску, которую всегда имела в глазах не только жителей России, но и в мире в целом», — сказал он.

По его мнению, любой результат выборов в США может либо устроить Россию, либо не устроить.

Напомним, 6 ноября проходят выборы в Конгресс США.