В Молдавии создается правый блок против Плахотнюка

Кишинёв, , 02:09 — REGNUM Молдавские оппозиционные партии — «Платформа DA» и «Действие и солидарность» (PAS) — договорились об участии в будущих парламентских выборах в качестве блока ACUM. Как заявили лидеры двух партий Андрей Нэстасе и Майя Санду, они вместе избавят страну от «преступного режима Владимира Плахотнюка» — лидера правящей Демпартии и фактического руководителя страны, передает ИА REGNUM.

Две партии также ведут переговоры с Либерально-демократической и Либеральной партиями о возможности выдвижения общих кандидатов в одномандатных округах. При этом кандидаты, по словам Санду и Нэстасе, будут отбираться по принципу неподкупности, а политики, в отношении которых есть подозрения в коррупции, выдвигаться не будут.

Лидер Либерально-демократической партии Тудор Делиу сказал, что в ближайшее время партия проведет заседание бюро и решит, как действовать на парламентских выборах, намеченных на 24 февраля 2019 года.