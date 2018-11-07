Додон натравливает генпрокуратуру Молдавии на Приднестровье

Кишинёв, , 01:59 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон призвал молдавскую генпрокуратуру «отреагировать» на решение приднестровского суда по делу лидера Компартии Приднестровья Олега Хоржаан, который был приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон сказал, что давно знает Хоржана, и крайне негативно относится к его аресту.

Хоржан, по словам Додона, — в первую очередь гражданин Молдавии, а «приднестровское гражданство и государственность мы не признаем». Президент добавил, что родственники Хоржана уже обратились в генпрокуратуру Молдавии и в другие инстанции. «Должна быть реакция прокуратуры. Нас это беспокоит», — сказал глава государства.

Решением вопроса с «делом Хоржана», по словам Додона, занимаются не только в стране, но и за ее пределами. Додон ранее встречался несколько раз с Хоржаном, который позиционировал себя как «представитель Приднестровья» и обсуждал с Додоном ликвидацию ПМР в рамках «единой Молдавии». Он также не исключал возможность баллотироваться в парламент Молдавии «от Приднестровья».

Напомним, Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики приговорил депутата Верховного совета ПМР, лидера Приднестровской компартии Олега Хоржана к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу за применение насилия и оскорбления в отношении представителя власти. Хоржан препятствовал работе сотрудников правоохранительных органов после организованного им несанкционированного митинга, а также применил насилие в отношении работника милиции, нанеся ему удары по спине.

ИА REGNUM напоминает, что Хоржан — лидер приднестровской Компартии и ближайший соратник беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, которого в Приднестровье обвиняют в хищении государственных средств, превышении полномочий, контрабанде и т.д. Шевчук бежал из Приднестровья в Молдавию, где дал показания в генпрокуратуре против руководства ПМР. Ранее также молдавские власти завели десятки уголовных дел против приднестровских чиновников, обвиняя их в присвоении полномочий.

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