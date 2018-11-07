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Американский журналист оценил вероятность массового восстания в США

Политика

«С 2016 года сейчас никто не знает точно, какой будет результат»

Москва, 7 ноября 2018, 01:59 — REGNUM  Массового восстания в США не будет вне зависимости от результатов выборов в Конгресс, заявил 6 ноября редактор журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрун в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Демократы вложили столько денег в эти выборы, что, возможно, и начнется какое-то насилие, если они потерпят сокрушительное поражение, но какого-то массового восстания в США, конечно же, не будет. До этого еще не дошло», — сказал он.

Прогнозировать итог выборов журналист не стал:

«С 2016 года сейчас никто не знает точно, какой будет результат».

Напомним, 6 ноября в США проходят выборы в Палату представителей, Сенат, а также выборы губернаторов.

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Выборы в США
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