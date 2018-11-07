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Названы виды российского вооружения на выставке в Индонезии

Политика

В том числе корабли «Каракурт-Э» и «Сарсар», самолет-амфибия Бе-200, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, бронетранспортер БТ-3Ф

Джакарта, 7 ноября 2018, 01:52 — REGNUM  Образцы российского вооружения для всех видов войск будут представлены на Международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2018 в индонезийской столице, сообщили в «Рособоронэкспорте».

В компании уточнили, что в Джакарте будут показаны корабельный комплекс ПВО «Панцирь-МЕ», зенитный ракетный комплекс С-400, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Indo Defence Expo & Forum в столице Индонезии пройдет с 7 по 10 ноября. В выставке примут участие представители 59 стран, в том числе Белоруссия, Япония, Саудовская Аравия.

Читайте ранее в этом сюжете: Выставка оборонной промышленности в Индонезии пройдет 7-10 ноября

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Военно-промышленный комплекс
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