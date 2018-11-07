Названы виды российского вооружения на выставке в Индонезии

Джакарта, , 01:52 — REGNUM Образцы российского вооружения для всех видов войск будут представлены на Международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2018 в индонезийской столице, сообщили в «Рособоронэкспорте».

В компании уточнили, что в Джакарте будут показаны корабельный комплекс ПВО «Панцирь-МЕ», зенитный ракетный комплекс С-400, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Indo Defence Expo & Forum в столице Индонезии пройдет с 7 по 10 ноября. В выставке примут участие представители 59 стран, в том числе Белоруссия, Япония, Саудовская Аравия.

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