В ОБСЕ прокомментировали инициативу Лукашенко по Донбассу

Минск, , 01:27 — REGNUM Инициатива белорусского президента Александра Лукашенко по Донбассу не обсуждалась на встрече Контактной группы в Минске, заявил Мартин Сайдик, спецпредставитель председателя ОБСЕ.

По словам Сайдика, на прошедшей 6 ноября встрече предложение Лукашенко по сопровождению Минском проведения выборов в ДНР и ЛНР, а также контроля над российско-украинской границей не обсуждалось.

Представитель ОБСЕ отметил, что международная организация «приветствует поддержку Белоруссии».

«Это уникальное гостеприимство со стороны Белоруссии, ее терпение, что мы так долго ведем здесь переговоры», — сказал Сайдик.

Напомним, белорусский лидер 31 октября заявил о готовности помогать урегулированию ситуации в Донбассе. «Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины», — сказал Лукашенко.

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