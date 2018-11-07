Туск допускает Polexit

Брюссель, , 00:46 — REGNUM Выход Польши из состава Европейского союза не исключил польский политик, председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает Express.

По словам Туска, для Polexit уже есть предпосылки — ряд разногласий Варшавы и Брюсселя. По его словам, провоцирующим фактором может явиться политика Ярослава Качиньского — лидера правящей польской партии «Право и справедливость».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский президент Анджей Дуда 10 октября назначил 27 новых верховных судей, и это не понравилось Брюсселю. Варшаву обвиняют в нарушении верховенства закона и демократических ценностей — из-за ее миграционной политики и позиции по судебной реформе.

11 октября на встрече министров юстиции стран ЕС Варшава отказалась поддерживать совместное заявление по Хартии Европейского союза по правам человека. Вето на итоговую резолюцию наложил польский министр юстиции Збигнев Зёбро.

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