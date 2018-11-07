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Порошенко: У нас есть полное доверие и поддержка Турции

Политика

Ранее Порошенко предложил Турции ввести миротворческие войска в Донбасс

Порошенко: У нас есть полное доверие и поддержка Турции
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

Киев, 7 ноября 2018, 07:12 — REGNUM  Украина и Турция развивают взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах деятельности, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 6 ноября УНИАН.

По его словам, Украина поддерживает оборонную сферу Турции различными продуктами, а Турция поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

«Мы имеем полное доверие, полную поддержку и полную дружбу», — заявил Порошенко, говоря об отношениях с президентом Турции Эрдоганом.

Напомним, ранее Порошенко посетил Турцию, где предложил турецким войскам войти в Донбасс в качестве членов миротворческой миссии ООН.

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