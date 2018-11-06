США вывели из-под санкций иранский порт Чабахар и железную дорогу к нему

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Власти США приняли решение вывести из-под действия санкций в отношении Тегерана иранский порт Чабахар, используемый Афганистаном и Индией для транспортировки энергоресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Сообщается, что исключения из санкционного режима также предусмотрены для связанной с этим портом железной дороги в тех случаях, когда она используется для перевозки несанкционных продуктов и поставки нефтепродуктов для Афганистана.

Представитель внешнеполитического ведомства США объяснил данное решение нацеленностью Вашингтона на поддержку роста экономики Афганистана и развитие партнёрства с Индией при сохранении «максимального давления на Иран».

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября США ввели в действие второй пакет односторонних санкций против Тегерана, нацеленных на ограничение экспорта иранской нефти. Под новые санкции США попали более 700 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов Ирана.

Несмотря на стремление свести до нуля поставки иранской нефти на мировой рынок, Вашингтон всё же пошёл на послабления для ряда стран, закупающих у энергоресурсы у Ирана, в их числе — Италия, Греция, Турция, Индия, Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань.

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