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Самолет-шпион США поставил рекорд по приближению к границе России

Политика

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon на 19 км приблизился к российскому острову Гогланд

Санкт-Петербург, 6 ноября 2018, 23:57 — REGNUM  Самолет-разведчик ВМС США приблизился на рекордно малое расстояние к границе России над Финским заливом, сообщает 6 ноября Интерфакс-АВН.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon на 19 км приблизился к российскому острову Гогланд, на 169 км к Кронштадту, а также на 126 км к Выборгу, оставаясь в воздушном пространстве Финляндии.

Стоит напомнить, что ранее самолеты-шпионы США приближались к северо-западным границам России со стороны Эстонии и прочих прибалтийских государств, оставаясь на расстоянии более 200 км от окраин Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, разведывательные полеты самолетов-шпионов США у границ России происходят практически ежедневно.

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