В сирийской Латакии боевики из зоны «Идлиб» убили сирийского военного

Дамаск, , 23:40 — REGNUM В результате обстрела позиций сирийских правительственных войск в провинции Латакия погиб один военнослужащий армии Сирийской Арабской Республики, сообщил 6 ноября журналистам начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, обстрел позиций сирийской армии в районе высоты Телль-Метвази был произведен боевиками из зоны деэскалации «Идлиб».

Владимир Савченко отметил, что данный случай стал единственным нарушением режима прекращения огня за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению зоны «Идлиб» от боевиков была отменена по просьбе президента Турции. Взамен этого Анкара гарантировала разоружение боевиков и демилитаризацию части этой зоны.

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