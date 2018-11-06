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Генконсульство РФ в Марселе не может подтвердить задержание Рыболовлева

Политика

Французские СМИ сообщили о задержании российского миллиардера властями Монако

Марсель, Франция, 6 ноября 2018, 23:30 — REGNUM  Генеральное консульство России в Марселе не располагает информацией о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, сообщили в пресс-службе дипведомства.

«Мы пока такой информации не получали из Монако», — приводит комментарий консульства РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня французская газета Le Monde со ссылкой на источник в прокуратуре Монако сообщила, что Дмитрий Рыболовлев был задержан властями княжества в рамках расследования дела о коррупции и «торговле влиянием». Сообщалось также об обыске, проведённом по месту его жительства.

По оценке журнала Forbes, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев входит в топ-20 богатейших граждан России.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев арестован в Монако

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