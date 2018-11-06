Дискриминационные меры США распространены и на атомную энергетику Ирана

Тегеран, , 22:59 — REGNUM Министерство финансов США добавило в список SDN (Specially Designated Nationals) ряд организаций иранской атомной отрасли.

Список SDN содержит перечень физических и юридических лиц, объединений и организаций, с которыми гражданам и постоянным жителям США запрещено совершать сделки. В частности, банковские платежи с участием фигурантов списка SDN, проходящие через банки, которые находятся в юрисдикции США, могут быть перехвачены и заморожены на специальных счетах казначейства США до исключения фигуранта из списка.

В этот список добавлены организация по атомной энергии Ирана AEOI, компания NPPD и иранское агентство по ядерному регулированию INRA. В пресс-релизе, распространенном Госдепартамента сообщается следующее: «Начиная с сегодняшнего дня, всё ядерное сотрудничество с Ираном будет подвергаться воздействию санкций. Исключение составит ограниченная (по масштабам) деятельность, которая выводится из-под действия санкций. Иран будет не в состоянии добиваться строительства каких-либо новых ядерных объектов при иностранном содействии, включая реакторы, предназначенные для выработки электроэнергии.»

В этом же документе уточняется, что в SDN не будут внесены три проекта, которые реализуются в Бушере, Араке и Фордо. Напомним, что в Бушере Росатом уже начал работы по строительству двух новых энергоблоков на базе реакторов ВВЭР-1000, на площадке в Араке продолжается строительство исследовательского тяжеловодного реактора IR-40, а в Фордо работает завод FFEP по обогащению урана в составе четырех каскадов центрифуг IR-1, которые обеспечивают обогащение урана с 5% до 20%.