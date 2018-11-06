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Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев арестован в Монако

Политика

Он проходит по уголовному делу о коррупции

Монако, 6 ноября 2018, 22:16 — REGNUM  Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан властями княжества Монако в рамках расследования уголовного дела о коррупции и «торговле влиянием». Об этом сегодня, 6 ноября, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источник в прокуратуре княжества.

Помимо всего прочего, Рыболовлев является владельцем футбольного клуба «Монако». В его доме в княжестве прошел обыск. Сам Рыболовлев взят под стражу. Задержаны и другие фигуранты дела.

Известно, что данное расследование также затрагивает и бывшего министра юстиции Монако Филиппе Нармино. Его, кстати, уже задерживали в сентябре 2017 года. Тогда власти княжества были крайне обеспокоены громким скандалом в правоохранительных органах Монако.

Напомним, что в 90-е годы XX века Рыболовлев был фактически владельцем «Уралкалия». С 2010 года Рыболовлев является одним из контролирующих акционеров Банка Кипра. В 2012 году он приобрел футбольный клуб «Монако». По версии журнала Forbes, Рыболовлев входит в топ-20 богатейших граждан России.

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