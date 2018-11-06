На Украине в совет антикоррупционного суда набрали международных экспертов

Киев, , 22:28 — REGNUM Шесть международных членов общественного совета для антикоррупционного суда определили на Украине, сообщают 6 ноября украинские «Вести».

Согласно сообщению, кандидатов в общественный совет отбирала высшая квалификационная комиссия судей Украины. Общественный суд международных экспертов будет отбирать судей для антикоррупционного суда. Отмечается, что совет будет работать два года.

Напомним, создание высшего антикоррупционного суда на Украине — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ), без выполнения которого Киев не получил бы транш от МВФ.

Украина сначала долго не могла принять закон о создании антикоррупционного суда, а после принятия закона оказалось необходимым создавать суд непосредственно.