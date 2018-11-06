«Циничный бандеровец» — антирусское телешоу открыло истинное лицо Порошенко

Москва, , 22:42 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко хочет прийти к власти на «малой и агрессивной кучке негодяев», заявил 6 ноября соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Олейник прокомментировал выход на украинском телеканале «Прямой», который принадлежит Порошенко, программы «Вата-шоу», открыто оскорбляющую русских и разжигающую межнациональную ненависть.

«Какой хозяин — такой и канал. И в данном случае Порошенко определил свой статус — циничный бандеровец», — сказал Владимир Олейник.

По его словам, данное шоу показывают для националистов, «чтобы Порошенко на этой малой и агрессивной кучке негодяев пришел к власти».

Напомним, в сентябре кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потребовала провести расследование по факту незаконного приобретения президентом Украины Петром Порошенко телеканала «Прямой». По ее информации, СМИ куплено через подставных лиц минимум за 10 млн долларов у сына экс-главы государства Виктора Януковича.