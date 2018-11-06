Вторник, 6 Ноября 2018 года
23:45:57 МСК

«Циничный бандеровец» — антирусское телешоу открыло истинное лицо Порошенко

Политика

«Какой хозяин — такой и канал. И в данном случае Порошенко определил свой статус — циничный бандеровец»

«Циничный бандеровец» — антирусское телешоу открыло истинное лицо Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Москва, 6 ноября 2018, 22:42 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко хочет прийти к власти на «малой и агрессивной кучке негодяев», заявил 6 ноября соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Олейник прокомментировал выход на украинском телеканале «Прямой», который принадлежит Порошенко, программы «Вата-шоу», открыто оскорбляющую русских и разжигающую межнациональную ненависть.

«Какой хозяин — такой и канал. И в данном случае Порошенко определил свой статус — циничный бандеровец», — сказал Владимир Олейник.

По его словам, данное шоу показывают для националистов, «чтобы Порошенко на этой малой и агрессивной кучке негодяев пришел к власти».

Напомним, в сентябре кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потребовала провести расследование по факту незаконного приобретения президентом Украины Петром Порошенко телеканала «Прямой». По ее информации, СМИ куплено через подставных лиц минимум за 10 млн долларов у сына экс-главы государства Виктора Януковича.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить