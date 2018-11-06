Китай и США продолжают диалог по безопасности

Вашингтон, , 21:55 — REGNUM Делегацию КНР на переговорах в рамках очередного раунда Китайско-американского диалога по вопросам внешней политики и безопасности возглавит руководитель международного отдела ЦК КПК, бывший глава МИД КНР и посол в США Ян Цзечи; с американской стороны сопредседателями объявлены госсекретарь Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает 6 ноября Синьхуа.

По сообщению официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, «стороны обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес». Во встрече также примет участие министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Важно отметить, что переговоры пройдут вскоре после проходящих 6 ноября в США промежуточных выборов, привлекающих широкое международное внимание.