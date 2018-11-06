Вторник, 6 Ноября 2018 года
22:01:13 МСК

Китай и США продолжают диалог по безопасности

Политика

Очередной раунд на днях пройдет в Вашингтоне

Вашингтон, 6 ноября 2018, 21:55 — REGNUM  Делегацию КНР на переговорах в рамках очередного раунда Китайско-американского диалога по вопросам внешней политики и безопасности возглавит руководитель международного отдела ЦК КПК, бывший глава МИД КНР и посол в США Ян Цзечи; с американской стороны сопредседателями объявлены госсекретарь Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает 6 ноября Синьхуа.

По сообщению официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, «стороны обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес». Во встрече также примет участие министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Важно отметить, что переговоры пройдут вскоре после проходящих 6 ноября в США промежуточных выборов, привлекающих широкое международное внимание.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить