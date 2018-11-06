FT: Дерипаска, Вексельберг и Костин не едут в Давос из-за санкций

Лондон, , 21:36 — REGNUM Совладелец компании «Русал» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава банка ВТБ Андрей Костин не поедут на Всемирный экономический форум в Давосе из-за антироссийских санкций. Об этом сегодня, 6 ноября, пишет газета Financial Times.

По данным издания, организаторы форума в Давосе решили не приглашать Дерипаску, Вексельберга и Костина, так как против них власти США ввели санкции.

Напомним, что США начали вводить санкции против России в 2014 году, когда Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась гражданская война. В Вашингтоне ошибочно считают, что вводя санкции против богатейших граждан России, а также против целых отраслей российской экономики, американцы смогут изменить российскую политику.

Стоит отметить, что по данным российских СМИ Дерипаска не поедет на форум в Давосе, так как отошел от управления бизнесом.