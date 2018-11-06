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Ереван исследует последствия для Армении введенных против Ирана санкций

Политика

«В настоящее время проводится всеобъемлющее экспертное исследование последствий для Армении введенных против Ирана санкций»

Ереван исследует последствия для Армении введенных против Ирана санкций
МИД Армении

Ереван, 6 ноября 2018, 21:27 — REGNUM  Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием в связи с введенными против Ирана санкциями.

«Мы внимательно следим за развитием событий в этом направлении и поддерживаем постоянный контакт со всеми сторонами, вовлеченными в данный процесс. Мы четко представляем волнующие нас вопросы и опасения. Для Республики Армения традиционные добрососедские отношения с Исламской Республикой Иран имеют жизненно важное значение», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Армении.

Нагдалян сообщила, что «в настоящее время проводится всеобъемлющее экспертное исследование последствий для Армении введенных против Ирана санкций».

С 5 ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана. Большая часть из них была отменена при президенте США Бараке Обаме — после подписания многостороннего соглашения вокруг ядерной программы Ирана в августе 2015 года.

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Внешняя политика Армении
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