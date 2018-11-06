На Украине планируют создать центр противоминных операций

Киев, , 22:07 — REGNUM Закон о противоминной деятельности на Украине приняла в первом чтении Верховная рада, сообщает 6 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, если закон будет принят, то на Украине создадут отдельные структуры, в задачу которых будет входить разминирование территории страны. Также правительство Украины будет утверждать пятилетнюю программу по разминированию, а также перечень территорий, наиболее загрязненных взрывоопасными предметами.

Для ведения противоминной деятельности будут созданы национальный орган по вопросам противоминной деятельности, центр противоминных операций и инспекция по контролю качества противоминной деятельности.

Напомним, Украина является одной из наиболее заминированных стран в Европе.