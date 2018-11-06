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На Украине планируют создать центр противоминных операций

Политика

Он будет заниматься разминированием территорий

Киев, 6 ноября 2018, 22:07 — REGNUM  Закон о противоминной деятельности на Украине приняла в первом чтении Верховная рада, сообщает 6 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, если закон будет принят, то на Украине создадут отдельные структуры, в задачу которых будет входить разминирование территории страны. Также правительство Украины будет утверждать пятилетнюю программу по разминированию, а также перечень территорий, наиболее загрязненных взрывоопасными предметами.

Для ведения противоминной деятельности будут созданы национальный орган по вопросам противоминной деятельности, центр противоминных операций и инспекция по контролю качества противоминной деятельности.

Напомним, Украина является одной из наиболее заминированных стран в Европе.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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