Императив правовых обязательств в признании Республики Арцах

Рубен Заргарян, , 21:24 — REGNUM

4 ноября 2018 г. в особом административно-территориальном образовании Франции Новая Каледония прошел референдум о ее статусе. Явка составила 80,63%. За статус в составе Франции проголосовало 56,4% граждан Новой Каледонии.

Международная правоприменительная практика разрешения этнополитических конфликтов основывается, в первую очередь, на проведении референдума о независимости. Референдумы уже прошли или планируются в Восточном Тиморе, Эритрее, Квебеке, Фарерских островах, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Крыму, Гибралтаре, Фолклендах, Аландах, Шотландии, Северной Ирландии, Каталонии, Западной Сахаре, Новой Каледонии, Южном Судане, Гренландии, Черногории.

Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) образовалась в результате всенародного референдума о государственной независимости, проведенного в Арцахе (Нагорном Карабахе) 10 декабря 1991 г., в полном соответствии как с международным правом, так и с законодательством еще существовавшего в тот момент СССР. В Республике Арцах уже прошли три референдума: о независимости 1991 г. и конституционные референдумы 2006 г. и 2017 г., которые подтвердили независимость Арцаха. Проведение референдумов в Республике Арцах (НКР) имеет необратимые международно-правовые последствия.

Вместо незамедлительного признания независимости Республики Арцах (НКР), как того императивно требовал Устав ООН и международное право, Азербайджан начал террористическую агрессию против Республики Арцах (НКР). Азербайджанское руководство совершило преступления против мира и человечности, такие как планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, убийства и истребление гражданского населения, этнические чистки на оккупированных землях Арцаха (Нагорного Карабаха), убийство и жестокое обращение с военнопленными, бомбежки и ракетные обстрелы мирного населения, умышленное разрушение городов и деревень, уничтожении культурных памятников, пропаганда ненависти в СМИ и системе образования.

В 1905 г. в Норвегии, в 1944 г. в Исландии, в 1962 г. в Западном Самоа, в 1974 г. на Коморских островах, в 1977 г. в Джибути, в 1993 г. в Эритрее, в 1999 г. в Восточном Тиморе, в 2006 г. в Черногории, в 2011 г. в Южном Судане были проведены аналогичные референдумы о независимости, результаты которых послужили основным фактором признания последних мировым сообществом в качестве суверенных государств.

Систематически реализуемая позиция мирового сообщества по признанию референдумов, как основы решения этнополитических конфликтов в разных точках планеты создает обязывающий правовой прецедент и в отношении Республики Арцах.

Президент России В.В.Путин, объясняя принятое решение по Крыму, в интервью в фильме «Крым. Возвращение на Родину» 9 марта 2015 г. констатировал: «Мы результаты референдума знаем. И мы поступили так, как обязаны были поступить».

18 октября 2018 г. Президент РФ Владимир Путин, комментируя воссоединение Крыма с Россией, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»: «Здесь же у всех демократия. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется? С помощью референдумов, выборов и так далее. Люди пришли на референдум в Крыму и проголосовали: хотим быть а) — независимыми, следующим шагом — хотим быть в составе Российской Федерации». Далее Президент РФ В. Путин призвал смотреть документы ООН, устав ООН, где написано о праве нации на самоопределение.

5 ноября 2018 г. МИД Республики Арцах в связи с проведенным в Новой Каледонии референдумом констатировал:

«Министерство иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) приветствует референдум, проведенный во французской Новой Каледонии, как очередное проявление реализации закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов права на самоопределение народов. Признание и реализация этого фундаментального права являются нормой в демократическом обществе. Вне зависимости от результатов, проведение в Новой Каледонии референдума о независимости вновь подтверждает, что реализация права народов на самоопределение является наиболее оптимальным способом разрешения подобных вопросов. Международное признание факта реализации народом Арцаха своего неотъемлемого права на самоопределение должно стать основой урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, что будет способствовать сдерживанию агрессивных устремлений Азербайджана, а также обеспечит необратимость мирного урегулирования конфликта, региональную стабильность и безопасность».

19 июля 2018 г. в интервью влиятельной американской газете «Вашингтон пост» министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини квалифицировал воссоединение Крыма с Россией как законный акт на основе референдума:

«Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию. (…) Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации».

8 ноября 2002 г. в Гибралтаре прошел референдум, на котором 98,97% жителей проголосовали против проекта создания в этой самоуправляющейся британской колонии модели «совместного суверенитета» Испании и Великобритании. Великобритания сослалась на результаты референдума, как основы для окончательного решения Гибралтарского вопроса в процессе переговоров. Заместитель главы МИД Великобритании Денис Макшейн подчеркнул, что

«мы теперь не в восемнадцатом или девятнадцатом веке, когда дипломаты могли подписывать договоры, а люди должны были им подчиняться».

На Фолклендских островах 10−11 марта 2013 г. состоялся референдум, 99,9% жителей островов проголосовали за формулировку «сохранить нынешний политический статус заморской территории Соединенного Королевства», то есть в составе Великобритании. В начале января 2013 г. британский премьер Дэвид Кэмерон отклонил предложение президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер начать переговоры по поводу суверенитета островов. Он подтвердил прежнюю позицию Великобритании относительно невозможности переговоров, сославшись на позицию самих жителей Фолклендов, которые выступают за то, чтобы архипелаг оставался в составе Британии, а Аргентине следует считаться с их правом на самоопределение.

Посол Великобритании в Азербайджане Ирфан Сиддиг 5 марта 2014 г. выступил в Баку в Университете Хазар с докладом «Политика и политическая культура Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии». Британский посол сделал знаковое заявление:

«Некоторые жители Шотландии не хотят оставаться в составе Великобритании. Вместо того, чтобы затевать войну, мы проведем референдум. И выходом из ситуации с определением будущего статуса Нагорного Карабаха тоже должен стать референдум. Это логичный компромисс для определения статуса».

Весьма характерно решение 1998 г. Верховного суда Канады по вопросу выхода Квебека из состава Канады, в котором сказано, что хотя конституция страны не дает права Квебеку на провозглашение независимости в одностороннем порядке, но в случае если подавляющее большинство населения Квебека выскажется за независимость, федеральное правительство и другие провинции Канады обязаны начать переговоры об отделении Квебека. В заключение Верховного суда четко сказано о легитимности провозглашения независимости в случае положительного исхода очередного референдума. Верховный суд Канады признал возможность внесения поправок в конституцию страны, определяющих цивилизованные методы отделения Квебека.

Стоит подчеркнуть, что в международном праве нет норм, требующих согласия метрополии на отделение. Международное право четко фиксирует, что право определения политического статуса принадлежит народам, а не кому-либо еще.

В заключении Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. зафиксировано:

«81. …никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности ООН».

«84. По изложенным причинам Международный Суд считает, что общее международное право не содержит какого-либо запрета на провозглашение независимости».

В письменном меморандуме США от 17 апреля 2009 г. по Косово зафиксировано:

«А. Принцип территориальной целостности не исключает появления новых государств на территории существующих государств» (стр.79).

«Безусловно, декларации о независимости могут — и часто так и происходит — нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права» (стр. 51).

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 11 марта 2014 г. подчеркнула «прецедент в международном праве это закон», напомнив:

«Есть уже сложившаяся международная практика. В частности, я хочу напомнить решение Международного суда Организации объединённых наций по Косово от 22 июня 2010 года, которое, основываясь на статье 1 пункта 2 Устава ООН, создало прецедент, согласно которому не требуется мандата центральных властей на проведение референдума и на решение вопроса о самоопределении части государства».

Право народов на самоопределение является одним из системообразующих положений Устава ООН; Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; «Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам», принятой на 15-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 г.; «Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (принята в 1966 г.); Декларации о принципах международного права (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 от 24 октября 1970 г.).

Таким образом, окончательное признание международным сообществом давным-давно состоявшейся и успешной Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) полностью вписывается в современные реалии.

Хотя международное сообщество не всегда последовательно в признании референдумов в разных странах, но это не освобождает его от императивных правовых обязательств в признании референдума в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике).

Шарль Морис де Талейран говорил, что дипломатия — это искусство сотрудничества с неизбежностью. Признание независимости Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), как неминуемая и неизбежная парадигма, — это метод возрождения международного права, безопасности и стабильности.

Успешное развитие карабахского государства — один из системообразующих факторов региональной и глобальной безопасности. 100-летний азербайджано-карабахский конфликт, начавшийся еще в 1918 г., слишком затянулся. Если бы в 1991 г. после проведения референдума о независимости Республики Арцах (НКР), прошедшего в полном согласии с нормами международного права, международное сообщество признало Республику Арцах (НКР), как того императивно требовало международное право, то не было бы азербайджанской агрессии 1991−94 гг. и апреля 2016 г., а конфликт был бы давно урегулирован.

Урок неурегулированности азербайджано-арцахского конфликта и роста постоянных угроз бакинской администрации возобновить агрессию, систематических азербайджанских военно-террористических провокаций на границе состоит в том, что только переговоров недостаточно для обеспечения мира и урегулирования. Необходимо также наличие ответственного и обязательного отношения к международному праву. Бакинская администрация демонстративно игнорирует международное право. 10 июня 2016 г. В.Н.Казимиров, первый заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, в 1992—1996 гг. глава российской посреднической миссии, полномочный представитель президента РФ по Нагорному Карабаху, участник и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России подчеркнул:

«Нарушая свои международные обязательства, Азербайджан противопоставляет себя членам ООН, принявшей резолюцию о верховенстве международного права в международных отношениях».

Если Азербайджан отказывается признать независимость Республики Арцах (НКР), как того императивно требует международное право, то в ответ международному сообществу ничего не остается, как принудить Азербайджан уважать международное право. Затягивание решения этого вопроса фактически поощряет деструктивную политику Азербайджана, подталкивают бакинскую администрацию действовать более агрессивно, вплоть до развязывания новой военной и террористической агрессии. Зрелость и цивилизованность мира зависит от признания Республики Арцах (НКР).

Является ли держава ответственной или нет, определяется также и тем, способна ли она предотвратить и пресечь агрессию против других стран и народов. Это признание явится превентивной мерой против новой агрессии Азербайджана и придаст динамизм переговорному процессу.

Рубен Заргарян — кандидат исторических наук, советник министра иностранных дел Республики Арцах