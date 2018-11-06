«Откровенный беспредел» — соавтор УПК Украины об обыске у Бережной

Москва, , 21:42 — REGNUM Действия СБУ в Киеве при обыске в квартире главы Института правовой политики и социальной защиты Украины Елены Бережной — это беззаконие и беспредел, заявил 6 ноября бывший депутат Верховной рады, соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Адвокат Бережной Светлана Новицкая рассказала, что узнала о происходящем из интернета и не успела прибыть к началу действий сотрудников Службы безопасности Украины:

«Узнала из интернета, что у нее идет обыск. Когда приехала — уже были сложены мешки, опечатаны. Мне сказали, что процессуальные действия проведены. Я представила удостоверение, договор, потребовала постановление на обыск».

Ей «не предоставили никаких протоколов обыска», поскольку документ «оказался почему-то в одном экземпляре».

«Я бывший председатель суда, один из соавторов Уголовно-процессуального кодекса Украины. И я вам скажу — это безобразие, беззаконие, откровенный беспредел. Почему? В постановлении суда должны быть указаны документы, которые подлежат изъятию. Они мешки опечатали! Не имеют права. Второе — Елена Бережная просила одного — адвоката присутствие. Если не может она вызвать своего, то присутствие государственного адвоката. Это беспредел, но это и акция устрашения. Запугивают большинство украинцев, чтобы они не сопротивлялись», — прокомментировал Олейник.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября сотрудники СБУ выломали дверь квартиры в Киеве общественницы Елены Бережной и провели обыск. Представители силовой структуры не были одеты в форменную одежду, не представлялись и не демонстрировали служебные удостоверения. Бережная в момент штурма находилась в прямом эфире телеканала «Россия 1».

По словам адвоката, ее подзащитная проходит свидетелем по двум статьям Уголовного кодекса Украины — 109 и 111 ч.1 (покушение на госпереворот и государственная измена). Сейчас женщина находится в больнице.

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