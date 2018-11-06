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Лавров: Активность НАТО у границ России не может остаться без ответа

Политика

Активность эта беспрецедентно возросла

Лавров: Активность НАТО у границ России не может остаться без ответа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 6 ноября 2018, 21:05 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что активность военного блока НАТО у российских границ не может остаться без ответа. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал сегодня, 6 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.

«Вы упомянули военную активность НАТО на наших границах. Да, конечно, это нас беспокоит, это создаёт реальную угрозу безопасности Российской Федерации», — сказал Лавров.

Он пояснил, что Североатлантический альянс на постоянной основе размещает свои воинские контингенты в странах Восточной Европы, а это является грубым нарушением основополагающего акта Россия — НАТО.

«Это грубо нарушает основополагающий акт Россия — НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы», — напомнил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в Прибалтике на постоянной основе развернуты соответствующие бригады. Кроме того, полным ходом идет создание американских объектов противоракетной глобальной системы обороны в Румынии.

Также власти Польши хотят разместить на своей территории дивизию вооруженных сил США и создать полноценную американскую базу.

При этом власти США заявили, что выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Все эти враждебные шаги Россия не может оставить без ответа, так как это напрямую угрожает её суверенитету.

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Обострение отношений России и НАТО
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