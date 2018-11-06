В Тернополе запретили русский язык вслед за Львовом и Житомиром

Тернополь, Украина, , 20:47 — REGNUM Власти Тернопольской области Украины вслед за Львовом и Тернополем ввели мораторий на использование «русскоязычного культурного продукта» на территории региона. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба областного совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в сообщении.

Также в ходе состоявшегося заседания региональные депутаты приняли решение объявить 2019 год в Тернопольской области годом «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с 90-летием её создания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Житомирской области также был объявлен мораторий «на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах».

Первыми такой запрет ввели в сентября депутаты Львовского областного совета. Они также заявили о намерении инициировать в Верховной раде Украины введение моратория на всей территории страны.