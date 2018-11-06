Грызлов сообщил о наращивании ВСУ сил на линии соприкосновения

Минск, , 20:19 — REGNUM Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сообщил о том, что ВСУ продолжают наращивать силы на линии соприкосновения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«На ряде участков линии соприкосновения ВСУ продолжают наращивать концентрацию сил и боевых средств», — заявил Грызлов журналистам.

Среди прицельно применяемого ими вооружения продолжают фиксироваться не только стрелковое оружие, но и минометы 82-мм и 120-мм калибра, боевые машины пехоты, сообщил Грызлов.

На прошедшей встрече Контактной группы вновь обсуждались меры контроля выполнения соглашения о режиме прекращения огня.