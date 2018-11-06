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Фрегат «Адмирал Макаров» переходит из Севастополя в Средиземное море

Политика

Фрегат сменит в составе Средиземноморского соединения малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочек», ушедший в пункт постоянного базирования

Севастополь, 6 ноября 2018, 20:12 — REGNUM  Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» идёт из Севастополя в Средиземное море, сообщает 6 ноября газета «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя ЧФ Алексея Рулева.

По его словам, к вечеру 6 ноября «Адмирал Макаров» соединится с постоянной группировкой ВМФ России в Средиземноморье. Незадолго до этого экипаж фрегата отработал применение палубных вертолетов Ка-27ПЛ в поиске подводных лодок противника.

Представитель Черноморского флота отметил, что одновременно из Средиземного моря в Севастополь ушел малый ракетный корабль «Вышний Волочек», который усиливал российскую средиземноморскую группировку с августа 2018 года.

Стоит отметить, что оба упомянутых корабля являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК».

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Макаров» является третьим по счету в серии кораблей проекта 11 356. Кроме крылатых ракет «Калибр-НК» фрегат вооружен 100-мм артустановкой А-190, зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1», ракетно-артиллерийским комплексом «Каштан» с управляемыми ракетами и двумя шестиствольными артустановками АО-18К для уничтожения крылатых ракет и низколетящих малоразмерных объектов.

Корабль сконструирован с применением технологии «стелс», а также обладает пониженной акустической заметностью.

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Военно-морской флот
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