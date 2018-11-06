Экс-депутат Рады Украины Волга ждет ареста за государственную измену

Москва, , 19:43 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга ожидает своего ареста по обвинениям в государственной измене. Об этом он 6 ноября рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

К Волге 6 ноября пришли с обыском сотрудники СБУ, ему инкриминируют 109 и 111 статьи Уголовного кодекса Украины — покушение на территориальную целостность страны и госизмена. Он должен явиться на допрос в СБУ 7 ноября в 12:00.

«Во время обыска вручили мне постановление, повестку на 12 часов на допрос на Аскольдов переулок (по этому адресу расположено управление СБУ по Киеву и Киевской области, — прим. ИА REGNUM ) в СБУ», — сообщил Василий Волга.

По его словам, в постановлении на обыск написаны «интересные вещи»:

«Если тому, что написано, есть доказательства, то они меня завтра должны арестовать, переквалифицировать из свидетеля в обвиняемого. А написано, что они располагают фактами, что я, Елена Бережная, еще ряд лиц составляют единую группу заговора, регулярно получают деньги из РФ на осуществление подрывной деятельности на территории Украины».

В постановлении, со слов Волги, указано, что протестные акции против повышения цен на коммунальные тарифы на самом деле имеют цель «свержение существующей власти неконституционным способом».

«И у них имеются доказательства, что лично, например, получал финансы от РФ, от должностных лиц РФ, чем осуществил государственную измену», — пояснил политик.

По словам Василия Волги, во время обыска нашли лишь документы партии «Союз левых сил» и книги, которые он читает.

Напомним, 6 ноября СБУ штурмом взяло квартиру общественницы Елены Бережной.

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