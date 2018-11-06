СМИ: Россия и Китай заключили три новых соглашения о поставках вооружений

Чжухай, Китай, , 19:25 — REGNUM На авиасалоне в китайском Чжухае между КНР и Россией подписаны три новых договора о закупках вооружений, сообщает 6 ноября телеканал «Россия 24» (ВГТРК).

В ходе репортажа телеканала с авиационно-космической выставки Airshow China 2018 было заявлено о том, что российская делегация во главе с начальником ФСВТС Дмитрием Шугаевым и их китайские коллеги подписали три новых контракта.

Более подробных данных о содержании и деталях заключенных соглашений журналистам пока не сообщают, объясняя это военной тайной.

Как сообщало ИА REGNUM, военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает расширяться несмотря на санкции администрации США, вводимые против российских компаний и должностных лиц Китая.

Читайте также: В Китае рассказали о трёх самых недоступных военных технологиях России

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде заявили, что крупные учения войск РФ и КНР могут стать традицией