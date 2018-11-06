СМИ: Россия и Китай заключили три новых соглашения о поставках вооружений

Чжухай, Китай, 6 ноября 2018, 19:25 — REGNUM На авиасалоне в китайском Чжухае между КНР и Россией подписаны три новых договора о закупках вооружений, сообщает 6 ноября телеканал «Россия 24» (ВГТРК).
В ходе репортажа телеканала с авиационно-космической выставки Airshow China 2018 было заявлено о том, что российская делегация во главе с начальником ФСВТС Дмитрием Шугаевым и их китайские коллеги подписали три новых контракта.
Более подробных данных о содержании и деталях заключенных соглашений журналистам пока не сообщают, объясняя это военной тайной.
Как сообщало ИА REGNUM, военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем продолжает расширяться несмотря на санкции администрации США, вводимые против российских компаний и должностных лиц Китая.
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