Посол Ирана обсудил с замглавы МИД РФ новые санкции США

Москва, , 19:24 — REGNUM Посол Ирана в Москве Мехди Санаи обсудил с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым новые односторонние санкции США против Тегерана. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба МИД России.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в свете введённого Вашингтоном нового пакета антииранских санкций», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Соединённые Штаты ввели новый пакет санкций в отношении Тегерана, включив в санкционный список более 700 иранских граждан и компании.

Ранее сегодня на совещании президента России Владимира Путина с Советом безопасности было заявлено о незаконности данных шагов Вашингтона.

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