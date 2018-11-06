Вторник, 6 Ноября 2018 года
20:38:06 МСК

Посол Ирана обсудил с замглавы МИД РФ новые санкции США

Политика

Дипломаты обменялись мнениями о ситуации вокруг соглашения по ядерной программе Ирана

Москва, 6 ноября 2018, 19:24 — REGNUM  Посол Ирана в Москве Мехди Санаи обсудил с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым новые односторонние санкции США против Тегерана. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба МИД России.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в свете введённого Вашингтоном нового пакета антииранских санкций», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Соединённые Штаты ввели новый пакет санкций в отношении Тегерана, включив в санкционный список более 700 иранских граждан и компании.

Ранее сегодня на совещании президента России Владимира Путина с Советом безопасности было заявлено о незаконности данных шагов Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Совбезом России односторонние санкции США против Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить