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У Ульяновска появился ещё один город-побратим

Политика

Ещё один город в Китае установил побратимские отношения с Ульяновском

Ульяновск, 6 ноября 2018, 19:11 — REGNUM  Ульяновск установил побратимские отношения с ещё одним городом. Им стал город Уху в Китае, сообщает пресс-служба областной мэрии.

Сегодня, 6 ноября, подписано соглашение исполняющая обязанности заместителя главы Ульяновска Светлана Куликова и заместитель мэра народного правительства города Уху Хэ Дун подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Китайский Уху расположен в провинции Аньхой.

Цель соглашения — сотрудничество и обмен опытом в сферах экономического развития, культуры, спорта, науки, техники, туризма и образования. Светлана Куликова пояснила, что сотрудничество включает обмен кадрами и взаимное развитие экономики обоих городов.

Отметим, у Ульяновска установлены побратимские отношения с рядом других китайских городов — с 2005 по 2016 годы заключены соглашения о сотрудничестве с городами Шеньчжень, Чанша и Сянтань. В 2018 году подписан меморандум об установлении побратимских отношений с городом Цзиньчэн.

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Города-побратимы
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