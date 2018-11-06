В Совфеде заявили, что крупные учения войск РФ и КНР могут стать традицией

Москва, , 19:09 — REGNUM Крупномасштабные военные учения вооруженных сил России и Китая могут приобрести регулярный характер, заявил 6 ноября журналистам РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Именно колоссальный масштаб совместных военных учений может приобрести регулярный характер и станут «доброй традицией», считает сенатор.

«К союзу с нами стремятся и страны более слабые в военном отношении, и паритетные — такие как Китай», — цитирует агентство председателя комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные российско-китайские военные учения «Восток-2018» проходили с 11 по 17 сентября в дальневосточных регионах России под руководством главы российского военного ведомства Сергея Шойгу. Участие в маневрах около 300 тыс. российских и более трех тыс. китайских военных сделали эти манёвры самыми крупномасштабными в Евразии за последние 37 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На 43% вырос экспорт сельхозпродукции из России в Китай

Читайте развитие сюжета: СМИ: Россия и Китай заключили три новых соглашения о поставках вооружений