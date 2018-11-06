Ереван: В Армении и Нагорном Карабахе нет военнопленных

Ереван, , 19:03 — REGNUM Комиссия по обмену пленными между Арменией и Азербайджаном скоро возобновит работу, об этом сегодня, 6 ноября, заявил журналистам и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян. Работу комиссии на данном этапе будет возглавлять он.

На вопрос, поступал ли с азербайджанской стороны запрос об обмене пленными, как об этом сообщал «Интерфакс-Азербайджан», Тоноян ответил: «Нет. Официально подобного предложения не было. Об этом я прочел в СМИ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех».

Между тем, пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян заявил Aysor. am, что Степанакерт не получал предложения Азербайджана об обмене пленными и задержанными по принципу «всех на всех».

«Если речь идет о Гулиеве и Аскерове, то они — преступники и убийцы, а находящиеся на азербайджанской стороне люди — невинные гражданские лица, которых Азербайджан обязан освободить в соответствии с международными нормами. Как можно убийцу, террориста сравнивать с невинным человеком. Конечно, невозможно рассматривать это на одной плоскости», — сказал Давид Бабаян.

Подобную точку зрения высказал также министр обороны Армении. По словам Тонояна, эти люди не являются пленными. На вопрос, может ли обсуждаться вопрос обмена пленными, он ответил: «Если в Армении и Арцахе есть военнопленные, то возможно. Но на данный момент таковых нет».

В Азербайджане содержатся трое гражданских лиц — Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян.

За убийство несовершеннолетнего жителя Карабаха Смбата Цаканяна, незаконное проникновение на территорию НКР суд в Степанакерте приговорил азербайджанцев Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова к 22 годам и пожизненному заключению соответственно. Суд в Карабахе также приговорил к заключению еще одного гражданина Азербайджана — Эльнура Гусейнзаде, который обвиняется в попытке осуществления диверсии.

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