Польшу убивают корь с Украины и пан Смог

Станислав Стремидловский, , 19:33 — REGNUM

Корь вернулась. Как передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав), в Мазовии зарегистрировано 17 случаев заболевания этой болезнью. Проблему осложняют, по словам главного санитарного врача Ярослава Пинкаса, ложные «пророчества», абсурдные посты и твиты на тему «теорий заговора», но больше всего — опасная тенденция отказа от прививок. Выступая на пресс-конференции о ситуации с заболеваемостью корью в стране, министр здравоохранения Лукаш Сумовский призвал родителей «думать о своих детях, о других и вакцинировать в соответствии с календарем вакцинации, тогда мы будем в безопасности». Сумовский и Пинкас настаивают на обязательной вакцинации против кори, свинки и краснухи детей, которым прививки еще не были сделаны. При этом врачи обеспокоены ростом кампании против вакцинации, которая опирается на ложные исследования. Большинство людей, которые недавно заразились корью, не были привиты. А заявления относительно осложнений и связи с такими заболеваниями, как аутизм, не подтверждены с медицинской точки зрения, подчеркнул министр здравоохранения. Распространение кори в Польше, как считается, в основном вызвано занесением вируса из-за рубежа или со стороны тех, кто не был вакцинирован.

Трое взрослых отправились в больницу с подозрением на корь, сообщает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Подозрения врачей были подтверждены. Инфицированные являются гражданами Украины — две женщины и один мужчина. Женщина и мужчина нуждались в госпитализации, поэтому их отвезли в больницу в Гданьске. Третьего отправили домой. По мнению экспертов, из-за резко сокращающегося числа вакцинаций следует готовиться к подобным случаям. Это может также увеличить частоту вспышек кори, то есть ситуации, когда больной заражает других людей.

Специалисты отмечают, что в распространении кори присутствуют два фактора, пишет Echo Dnia (Кельце): отсутствие вакцинации на Украине и пропаганда движений против прививок. «Половина случаев заболевания корью относится к Украине. В результате вооруженного конфликта вакцинация была прекращена, вот последствия. Нельзя не упомянуть, что в настоящее время в Польше насчитывается около 2 миллионов граждан Украины», — говорит доктор Павел Пабьян, специалист по инфекционным заболеваниям и консультант Свентокшиского воеводства. — Если мы добавим к этому действия движений против прививок, статистика начнет вызывать беспокойство».

Учащийся средней школы во Влодаве был госпитализирован с подозрением на корь, рассказывает Dziennik Wschodni (Люблин). По словам директора воеводской санитарно-эпидемиологической станции Ирмины Никель, «мальчик родом с Украины, и он не был вакцинирован, учился в школе-интернате, где проживают 53 украинца». Это шестой случай этой болезни с начала года в Люблинском воеводстве. «Три случая подтверждены, три в процессе диагностики. Четыре человека — украинцы. Другие два — ребенок из польско-украинского брака и полька, которая является женой итальянца, — поясняет Никель. — Украина и Италия — это страны, где есть эпидемия кори. На Украине, где система вакцинации рухнула из-за военного конфликта, с начала года заболело более 30 тысяч человек».

14-месячная девочка умерла в больнице, она не была вакцинирована, информирует Głos Wielkopolski (Познань). Ребенок попала в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. Как выяснили журналисты телеканала Polsat News, девочка не была вакцинирована, так как ее родители выступают против прививок. Инцидент произошел 20 октября вечером, утром состояние ребенка ухудшилось и ее перевели в отделение интенсивной терапии. Как оказалось, она была заражен пневмококками. Родители потребовали, чтобы их дитяти давали витамин С, и критиковали методы лечения в больнице. По словам профессора Магдалены Фиглерович, если бы девочку вакцинировали, инфекция, вероятно, не развилась. Страшные данные предоставлены Национальным институтом гигиены: в первой половине 2018 года в Польше было больше отказов от вакцинации детей, чем в течение всего 2017 года.

3 dfuhlert Прививка

Пан Смог повис над городами, а ведь еще нет заморозков, сообщает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Последние сообщения вызывают тревогу: польский воздух стал смертельным. Издание взяло интервью у пана Смога. Он ответил, что поляки его сами впустили в свою страну, ведь «пока люди любят камины, я сплю спокойно». В Европе этот пан лучше всего чувствует себя в Польше, впрочем, его братья живут в Болгарии и Чехии, некоторые на Балканах. Но именно Польша остается страной Европейского союза с наихудшим качеством воздуха. И при нынешних темпах борьбы с паном Смогом он будет побежден только в течение 24−100 лет. «Бензопирен — мой любимый сын, — поясняет пан Смог, говоря о своем составе. — Он вызывает рак и усталость, головную боль, нервозность, депрессию, раздражение кожи, снижение иммунитета. 87% бензопирена дает сжигание некачественного угля или мусора. Но, например, в Варшаве я больше подпитываюсь тем, что испускают автомобили, в основном дизели. В Силезии я собираю богатый урожай осенью и зимой. С октября по апрель качество воздуха здесь ужасное. Хотя у моего брата из Кракова еще лучший праздник».

По данным Национального фонда здравоохранения (NFZ), смог несет ответственность за рост смертности в 2017 году, передает Dziennik Polski (Краков). Число смертей составило 405,6 тыс. человек, что на 3,77% больше по сравнению с 2016 годом. Увеличение в основном затронуло два зимних месяца: январь и февраль. В январе 2017 года погибло на 23,5% больше, чем в январе прошлого года. Эти данные включены в отчет NFZ, который ставит тревожный диагноз: потенциальная причина роста смертности — резкое ухудшение качества воздуха. Статистика по Кракову не внушает оптимизма. В январе 2016 года в столице Малопольши погибло 836 человек, спустя год — 1181. Что же происходит с нами? Даже сейчас, в октябре, когда небо ясно и воздух прогревается выше 20 градусов, нет причин топить печи, смог душит город. По мнению доктора Якуба Бартызеля из Горно-металлургической академии, борьба с смогом вызвана проблемами с транспортом и выбросами пригородов Кракова. Он, как пылесос, притягивает окружающий воздух — а ведь вокруг города расположены поселения с 38 тысячами печей, которые топят углем. Что касается автомобилей, то 250 тысяч каждый день въезжают в Краков, добавляясь к уже имеющимся 600 тысячам машин. Выбросы одного старенького автомобиля могут быть приравнены к выбросам печи на угле, отмечает ученый. Так, сотрудники отдела транспорта муниципальной полиции в Кракове в 2017 году провели 2861 тест на качество выхлопных газов — у 505 машин они превысили нормы выбросов вредных веществ. При этом растет поток ввоза в Польшу подержанных автомобилей, особенно с дизельными двигателями, поскольку новые ограничения «выталкивают» их западноевропейских городов.

С 4 ноября продавцы угля и топливных брикетов должны предъявлять клиенту специальный сертификат качества, информирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Опольские продавцы утверждают, что у них-то проблем нет, поскольку они получают информацию от шахт-поставщиков. Новые правила направлены на ограничение продажи низкокачественного угля, который вызывает загрязнение воздуха. Сертификат содержит сведения о том, каков размер кусков, теплотворная способность, зольность и влажность угля. Срок действия сертификата — год. Национальная торговая инспекция будет проверять, как продавцы топлива соблюдают новые правила, и наказывать штрафом в размере от 10 тысяч до 1 миллиона злотых или тюремным заключением на срок до пяти лет тех, кто откажется предоставлять сертификат качества или если тот будет содержать неправильные данные. Президент Польской торговой палаты производителей угля Лукаш Хорбач считает, что закон о качестве топлива в сочетании с ранее введенными стандартами для котлов может стимулировать снижение вредных выбросов, но «мы не в состоянии полностью отказаться от угля для отопления домов, потому что поляки не могут этого себе позволить». Отказ от угля означает рост расходов на отопление на 30, 40 или даже 60%.

Городские власти купили дрона, который будет использован для мониторинга воздуха в Эльблонге, рассказывает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Таким образом будут вычислять тех, кто топит свои печки мусорным топливом. На пресс-конференции мэр Витольд Врублевский заявил, что эксплуатация дрона является «следующим шагом, направленным на улучшение качества воздуха в городе. В 2017 году мы внедрили со-финансирование замены старых печей, которые не соответствуют стандартам. Дрон поможет нам обнаружить, где топят печи неправильным топливом». Как подчеркнул Врублевский, существует ряд мероприятий, направленных на улучшение качества воздуха в Эльблонге. В течение двух лет 213 человек воспользовались помощью из городского бюджета для замены старых печей, на это мэрия потратила 350 тысяч злотых. В сотрудничестве с Гданьским технологическим университетом создается карта качества воздуха.