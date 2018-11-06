Путин обсудил с Совбезом России односторонние санкции США против Ирана

Москва, , 18:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин 6 ноября обсудил с постоянными членами Совета безопасности России введение Вашингтоном односторонних в отношении Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединёнными Штатами Америки санкций против Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками совещания «был акцентирован незаконный характер подобных действий».

Кроме этого, в контексте подготовки к запланированному на текущей неделе визиту российского лидера в Астану затрагивалась проблематика ОДКБ. Также обсуждались «актуальные текущие вопросы социально-экономического характера», информирует пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Вашингтон объявил о втором этапе санкций в отношении Тегерана, который предполагает запрет на импорт нефти из Ирана и ряд других ограничений. Под новые санкции Соединённых Штатов попали более 700 физических и юридических лиц, морских судов и самолётов Ирана.

Читайте также:

МИД Турции: Санкции США против Ирана «немудры» и «опасны»

National Interest: Санкции США против Ирана не дадут никаких результатов